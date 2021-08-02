На кордоні Литви, після рекорду вихідних, за ніч понеділка затримали понад 100 мігрантів

Литовські прикордонники лише з опівночі 2 серпня затримали понад сотню мігрантів - після того, як у неділю до Литви через Білорусь прибула рекордна кількість нелегалів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявив керівник Державної служби охорони кордону Рустамас Любаєвас.

У неділю до Литви з території Білорусі, за уточненими даними, прибуло 289 незаконних мігрантів, що є рекордом з початку міграційної кризи. Підсумок дня виявився все ж меншим, ніж очікували з тенденцією на початку доби - прикордонники припускали, що до кінця дня це буде вже 300-400 осіб.

Керівник прикордонної служби заявив, що понеділок "дає перспективи на досить вражаючі цифри", тому що лише з початку доби затримали 109 осіб. Усіх цих мігрантів затримали безпосередньо на кордоні або після повідомлень місцевих жителів.

"Ми вже на межі можливостей і питання переміщення мігрантів потребує уваги найближчим часом", - сказав він, коментуючи ситуацію з інфраструктурою для тимчасового поселення людей.

У відомстві зазначають, що якщо раніше нелегали зазвичай переходили кордон вночі і там, де немає відеокамер, то зараз вони йдуть через всі ділянки і в будь-який час доби.

Напередодні Європейський союз закликав режим Олександра Лукашенка перестати використовувати нелегальних мігрантів як інструмент тиску на сусідні країни.

У п'ятницю до Литви прибули додаткові 60 працівників Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex, які будуть допомагати в боротьбі з міграційною кризою.

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