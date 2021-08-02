На границе Литвы, после рекорда выходных за ночь понедельника задержали более 100 мигрантов

Литовские пограничники только с полуночи 2 августа задержали более сотни мигрантов - после того как в воскресенье в Литву через Беларусь прибыло рекордное количество нелегалов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом заявил руководитель Государственной службы охраны границы Рустамас Любаевас.

В воскресенье в Литву с территории Беларуси, по уточненным данным, прибыло 289 незаконных мигрантов, что является рекордом с начала миграционного кризиса. Итог дня оказался все же меньше, чем ожидали с тенденцией в начале суток - пограничники предполагали, что к концу дня это будет уже 300-400 человек.

Руководитель пограничной службы заявил, что понедельник "дает перспективы на весьма впечатляющие цифры", потому что только с начала суток задержали 109 человек. Всех этих мигрантов задержали непосредственно на границе или после сообщений местных жителей.

"Мы уже на пределе возможностей и вопрос перемещения мигрантов требует внимания в ближайшее время", - сказал он, комментируя ситуацию с инфраструктурой для временного поселения людей.

В ведомстве отмечают, что если раньше нелегалы ​​обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.

Накануне Европейский Союз призвал режим Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 работников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.

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