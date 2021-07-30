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До Литви через кризу з мігрантами прибули ще 60 представників агентства ЄС Frontex

П'ятниця, 30 липня 2021, 18:10

В Литву прибули додаткові 60 працівників Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex, які будуть допомагати в боротьбі з міграційною кризою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"В цілому в даний момент агентство дислокувало в Литві 100 посадових осіб, 30 патрульних автомобілів і два вертольоти", - йдеться в повідомленні.

Наступного тижня Вільнюс відвідають і експерти Європейського центру повернення мігрантів Frontex, які поділяться інформацією про координовані агентством операції з повернення.

Прибулі в п'ятницю в Литві європейські прикордонники разом з литовськими колегами будуть забезпечувати охорону кордону, реєструвати та ідентифікувати мігрантів, які незаконно перетинають кордон Євросоюзу.

Вислухавши інструктаж про ситуацію, що склалася, у вихідні прикордонники попрямують на призначені їм місця роботи.

В цілому на кордоні з Білоруссю в цьому році литовські прикордонники затримали більше 3000 мігрантів - в десятки разів більше, ніж в минулому. Більшість з них з країн Близького Сходу і Африки і без документів. Через помітно збільшений потік мігрантів з Білорусі уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію. Литовська влада дотримується думки про те, що наплив мігрантів - організована Мінськом акція проти Литви.

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