У Латвії виступили за відновлення будівництва паркану на кордоні з Білоруссю

Глава комісії Сейму Латвії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Юріс Ранцанс вважає, що влада повинна відновити будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За його словами, наступного тижня буде скликане засідання комісії, щоб обговорити ситуацію на кордоні з Білоруссю

На думку депутата, проблема полягає в тому, що нинішні заходи щодо зміцнення прикордонної охорони не запобігають нелегальному проникненню мігрантів на територію Латвії. Фактично патрульні затримують порушників, після чого їх відправляють до центрів утримання.

Ранцанс вважає, що масове розміщення і утримання мігрантів несе в собі ризики безпеки, а також дорого обходиться державі. Хоча зараз з Білорусі в Європу найзручніше потрапити через кордон з Литвою, так це буде тільки до тих пір, поки Литва не вирішить фізично закрити кордон, зазначив депутат.

"Якщо на той момент Латвія не побудує свій досить якісний паркан на кордоні з Білоруссю, то мігранти будуть шукати слабку ланку і спробують проникнути в ЄС через Латвію, створюючи відповідні проблеми нашій країні", - прогнозує Ранцанс.

На засідання комісії Ранцанс планує запросити міністра внутрішніх справ Марію Голубєву, керівництво прикордонної охорони, а також інші відповідальні відомства.

Як повідомлялося, Литва зіткнулася з напливом мігрантів, що намагаються нелегально проникнути з Білорусі в ЄС. З початку року в Литві були затримані понад 3500 мігрантів, більшість з яких були громадянами Іраку.

Литовські прикордонники лише з опівночі 2 серпня затримали понад сотню мігрантів - після того, як у неділю до Литви через Білорусь прибула рекордна кількість нелегалів.