В Латвии выступили за возобновление строительства забора на границе с Беларусью

Глава комиссии Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс считает, что власть должна возобновить строительство забора на границе с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По его словам, на следующей неделе будет созвано заседание комиссии, чтобы обсудить ситуацию на границе с Беларусью

По мнению депутата, проблема заключается в том, что нынешние меры по укреплению пограничной охраны не предотвращают нелегальном проникновению мигрантов на территорию Латвии. Фактически патрульные задерживают нарушителей, после чего их отправляют в центры содержания.

Ранцанс считает, что массовое размещение и содержание мигрантов несет в себе риски безопасности, а также дорого обходится государству. Хотя сейчас из Беларуси в Европу удобнее попасть через границу с Литвой, так это будет только до тех пор, пока Литва не решит физически закрыть границу, отметил депутат.

"Если на тот момент Латвия не построит свой довольно качественный забор на границе с Беларусью, то мигранты будут искать слабое звено и попытаются проникнуть в ЕС через Латвию, создавая соответствующие проблемы нашей стране", - прогнозирует Ранцанс.

На заседание комиссии Ранцанс планирует пригласить министра внутренних дел Марию Голубеву, руководство пограничной охраны, а также другие ответственные ведомства.

Как сообщалось, Литва столкнулась с наплывом мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть из Беларуси в ЕС. С начала года в Литве были задержаны более 3500 мигрантов, большинство из которых были гражданами Ирака.

Литовские пограничники только с полуночи 2 августа задержали более сотни мигрантов - после того, как в воскресенье в Литву через Беларусь прибыло рекордное количество нелегалов.