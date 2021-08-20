Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину после 2024 года

Канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах с президентм РФ Владимиром Путиным в Москве подняла вопрос продления транзита российского газа через Украину после 2024 года.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правда".

На пресс-конференции после встречи с Путиным Меркель сказала, что в разговоре она подняла тему "Северного потока-2", и недавнее назначение уполномоченного немецкого правительства по вопросам транзита газа через Украину.

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"Мы говорили о документе, согласованном Германией и США, и мы с президентом обсудили то, что Георг Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком по транзиту газа через Украину после 2024 года. Такие его задачи. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать", - сказала Меркель.

Путин со своей стороны сказал, что до завершения строительства "Северного потока-2" по морю осталось проложить 15 км трубы. Но, по словам российского президента, РФ готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 годп несмотря на запуск газопровода.

Но, подчеркнул Путин, для этого Россия "должна получить ответ в том числе от наших европейских партнеров, сколько они готовы у нас закупать".

"Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контракта на поставку нашим потребителям в Европе. А с учетом" зеленой" повестки, которая, по сути, уже воплощается в Европе, у нас стоит вопрос: будут ли у нас вообще закупать газ и сколько? Это предмет для обсуждения", - заявил президент РФ.

Как известно, после визита в Москву Ангела Меркель посетит Украину.

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