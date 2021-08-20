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Меркель попросила Путіна вплинути на талібів, щоб допомогти з евакуацією

П'ятниця, 20 серпня 2021, 18:46

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель попросила президента Росії Владіміра Путіна застосувати свій вплив у переговорах з "Талібаном", щоб допомогти Німеччині евакуювати з Кабула афганських працівників.

Про це Меркель сказала у Москві на спільній пресконференції з президентом РФ, повідомляє "Європейсська правда".

Меркель сказала, що її розчарувало взяття контролю в Афганістані "Талібаном", але назвала цю ситуацію реальністю.

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"Я проінфрмувала, що з німецької точки зору зараз пріоритетом є допомогти людям, які протягом 20 років працювали з Німеччиною, з НАТО, щоб дати афганським громадянам безпечний притулок в Німеччині", - сказала канцлерка.

За її словами, вона прагне, щоб у найближчі дні якомога більше цих людей були вивезені до Німеччини.

"Я попросила російського президента, щоб Росія у переговорах з талібами вказала на те, що співпраця з гуманітарних питань з "Талібаном", з організаціями ООН в Афганістані була б кращою, якби ці люди могли покинути країну", - заявила Ангела Меркель.

Як повідомлялося, громадянин Німеччини отримав вогнепальне поранення на шляху до аеропорту Кабула для евакуації.

Також з’явилась інформація про вбивство родича журналіста Deutshce Welle на заході Афганістану.

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Меркель Путін Афганістан
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