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Меркель попросила Путина повлиять на талибов, чтобы помочь с эвакуацией

Пятница, 20 августа 2021, 18:46

Канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина применить свое влияние в переговорах с "Талибаном", чтобы помочь Германии эвакуировать из Кабула афганских работников.

Об этом Меркель сказала в Москве на совместной пресс-конференции с президентом РФ, сообщает "Европейсська правда".

Меркель сказала, что ее разочаровало взятия контроля в Афганистане "Талибаном", но назвала эту ситуацию реальностью.

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"Я проинфрмувала, что с немецкой точки зрения сейчас приоритетом является помочь людям, которые в течение 20 лет работали с Германией, с НАТО, чтобы дать афганским гражданам безопасное убежище в Германии", - сказала канцлер.

По ее словам, она хочет, чтобы в ближайшие дни как можно больше этих людей были вывезены в Германию.

"Я попросила российского президента, чтобы Россия в переговорах с талибами указала на то, что сотрудничество по гуманитарным вопросам с "Талибаном", с организациями ООН в Афганистане было бы лучше, если бы эти люди могли покинуть страну", - заявила Ангела Меркель.

Как сообщалось, гражданин Германии получил огнестрельное ранение на пути в аэропорт Кабула для эвакуации.

Также появилась информация об убийстве родственника журналиста Deutshce Welle на западе Афганистана.

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Меркель Путин Афганистан
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