Розвідка США не змогла дійти фінальних висновків щодо походження коронавірусу - ЗМІ
Розвідка США не дійшла висновків щодо походження нового коронавірусу, зокрема щодо того, чи перший пацієнт заразився випадково від тварини, чи вірус походить з лабораторії в Ухані.
Про це йдеться у звіті, переданому президенту США Джо Байдену, пише "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.
Звіт є результатом 90-денного розслідування за дорученням Байдена і наразі засекречений, але днями його фрагменти планують відкрити для публічного доступу.
Журналісти дізналися про зміст документа від двох посадовців, обізнаних з питанням. За їхніми словами, учасники розслідування так і не змогли дійти однозначних висновків щодо походження вірусу.
Директорка національної розвідки Евріл Гейнс у червні попередила, що розвідувальна спільнота можливо і не зможе знайти відповідь на це питання.
Ще один посадовець, ім’я якого не називають, висловив думку, що питанням мали би займатись радше науковці, хоча розвідувальні відомства і мають великі можливості.
Багато науковців, долучених до дискусій щодо походження Covid-19, висловлювали сумнів, що розвідка зможе дійти конкретних висновків, та зазначали, що розслідування може зайняти роки роботи.
Раніше ВООЗ у своєму розслідувані дійшла висновку, що ризик витоку вірусу з лабораторії в Ухані "дуже низький". Низка країн, включно із США та Британією, розкритикували його за недостатню повноту інформації. Критика лунала у тому числі через те, що до дослідження були залучені 17 китайських науковців, частина з яких є працівниками держустанов.