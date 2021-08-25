Розвідка США не змогла дійти фінальних висновків щодо походження коронавірусу - ЗМІ

Розвідка США не дійшла висновків щодо походження нового коронавірусу, зокрема щодо того, чи перший пацієнт заразився випадково від тварини, чи вірус походить з лабораторії в Ухані.

Про це йдеться у звіті, переданому президенту США Джо Байдену, пише "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Звіт є результатом 90-денного розслідування за дорученням Байдена і наразі засекречений, але днями його фрагменти планують відкрити для публічного доступу.

Журналісти дізналися про зміст документа від двох посадовців, обізнаних з питанням. За їхніми словами, учасники розслідування так і не змогли дійти однозначних висновків щодо походження вірусу.

Директорка національної розвідки Евріл Гейнс у червні попередила, що розвідувальна спільнота можливо і не зможе знайти відповідь на це питання.

Ще один посадовець, ім’я якого не називають, висловив думку, що питанням мали би займатись радше науковці, хоча розвідувальні відомства і мають великі можливості.

Багато науковців, долучених до дискусій щодо походження Covid-19, висловлювали сумнів, що розвідка зможе дійти конкретних висновків, та зазначали, що розслідування може зайняти роки роботи.

Раніше ВООЗ у своєму розслідувані дійшла висновку, що ризик витоку вірусу з лабораторії в Ухані "дуже низький". Низка країн, включно із США та Британією, розкритикували його за недостатню повноту інформації. Критика лунала у тому числі через те, що до дослідження були залучені 17 китайських науковців, частина з яких є працівниками держустанов.