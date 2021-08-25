Разведка США не смогла прийти к финальным выводам о происхождении коронавируса - СМИ

Разведка США не пришла к выводу о происхождении нового коронавируса, в частности относительно того, или первый пациент заразился случайно от животного, или вирус происходит из лаборатории в Ухане.

Об этом говорится в отчете, переданном президенту США Джо Байдена, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Отчет является результатом 90-дневного расследования по поручению Байдена и пока засекречен, но на днях его фрагменты планируют открыть для публичного доступа.

Журналисты узнали о содержании документа от двух должностных лиц, знакомых с вопросом. По их словам, участники расследования так и не смогли прийти к однозначным выводам относительно происхождения вируса.

Директор национальной разведки Эврил Гейнс в июне предупредила, что разведывательное сообщество, возможно, и не сможет найти ответ на этот вопрос.

Еще один чиновник, имя которого не называется, выразил мнение, что вопросом должны были заниматься скорее ученые, хотя разведывательные ведомства и имеют большие возможности.

Многие ученые, приобщенные к дискуссиям о происхождении COVID-19, выражали сомнение, что разведка сможет прийти к конкретным выводам, и отмечали, что расследование может занять годы работы.

Ранее ВОЗ в своем расследовании пришла к выводу, что риск утечки вируса из лаборатории в Ухане "очень низкий". Ряд стран, включая США и Британией, раскритиковали его за недостаточную полноту информации. Критика звучала в том числе из-за того, что к исследованию были привлечены 17 китайских ученых, часть из которых являются работниками госучреждений.