Україна отримала від НАТО 10 тонн засобів захисту для боротьби з коронавірусом
Агентство НАТО з підтримки і закупівель (NSPA) передало для України нову партію засобів захисту від коронавірусу зі спецфонду НАТО для боротьби з пандемією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву агентства.
"Поставка включала майже 10 тонн засобів індивідуального захисту, як хірургічні маски, щитки для обличчя, рукавички, захисний одяг", - зазначають у повідомленні.
Перша партія надійшла 21 серпня, наступна має прибути 25 серпня. Вантаж розподілятиме Агентство громадського здоров’я.
"Надання допомоги координував Євроатлантичний центр НАТО з реагування на надзвичайні ситуації, на запит України про міжнародну допомогу. NSPA займалося придбанням і транспортуванням товару", - додає агентство.
У повідомленні нагадують, що раніше Україна отримала з резерву НАТО 10 апаратів ШВЛ.
У 2020 році НАТО заснувало Трастовий фонд реагування на пандемію, який має резерви медичного обладнання та матеріалів, щоб мати можливість негайно надавати допомогу союзникам або партнерам, які цього потребують.