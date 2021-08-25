Україна отримала від НАТО 10 тонн засобів захисту для боротьби з коронавірусом

Агентство НАТО з підтримки і закупівель (NSPA) передало для України нову партію засобів захисту від коронавірусу зі спецфонду НАТО для боротьби з пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву агентства.

"Поставка включала майже 10 тонн засобів індивідуального захисту, як хірургічні маски, щитки для обличчя, рукавички, захисний одяг", - зазначають у повідомленні.

Перша партія надійшла 21 серпня, наступна має прибути 25 серпня. Вантаж розподілятиме Агентство громадського здоров’я.

"Надання допомоги координував Євроатлантичний центр НАТО з реагування на надзвичайні ситуації, на запит України про міжнародну допомогу. NSPA займалося придбанням і транспортуванням товару", - додає агентство.

У повідомленні нагадують, що раніше Україна отримала з резерву НАТО 10 апаратів ШВЛ.

У 2020 році НАТО заснувало Трастовий фонд реагування на пандемію, який має резерви медичного обладнання та матеріалів, щоб мати можливість негайно надавати допомогу союзникам або партнерам, які цього потребують.

