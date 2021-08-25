Украина получила от НАТО 10 тонн средств защиты для борьбы с коронавирусом

Агентство по поддержке и закупкам (NSPA) передало для Украины новую партию средств защиты от коронавируса из спецфонда НАТО для борьбы с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление агентства.

"Поставка включала почти 10 тонн средств индивидуальной защиты, таких как хирургические маски, щитки для лица, перчатки, защитная одежда", - отмечается в сообщении.

Первая партия поступила 21 августа, следующая должна прибыть 25 августа. Груз будет распределять Агентство общественного здоровья.

"Оказание помощи координировал Евроатлантический центр НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации по запросу Украины о международной помощи. NSPA занималось приобретением и транспортировкой товара", - добавляет агентство.

В сообщении напоминают, что ранее Украина получила из резерва НАТО 10 аппаратов ИВЛ.

В 2020 году НАТО учредил Трастовый фонд реагирования на пандемию, располагающий резервами медицинского оборудования и материалов, чтобы иметь возможность немедленно оказывать помощь союзникам или партнерам, которые в этом нуждаются.