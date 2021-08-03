Лісові пожежі спалахнули у Хорватії

У Хорватії другу добу триває сильна пожежа в горах неподалік від міста Трогір в області Далмації

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Jutarnji List.

Пожежні досі ведуть боротьбу з вогнем, який до минулої ночі охоплював площу 550 гектарів.

Вогонь наблизився до державної автодороги та будинків, але вони не перебували під загрозою, тому не було необхідності евакуювати населення.

Рух на державній дорозі поблизу Трогіра, який був закритий з минулої ночі на прохання пожежників, був частково відновлений у вівторок вранці.

До боротьби з вогнем залучені 124 пожежних та 25 військових із 34 машинами, а також два літаки.

Нагадаємо, лісові пожежі на півдні Туреччини вирують з середини минулого тижня і вже забрали життя 8 людей. Загальна кількість осередків пожежі сягала 112.

Напередодні турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, в тому числі у курортному Бодрумі.

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