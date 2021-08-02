Кількість загиблих в результаті лісових пожеж у Туреччині зросла до 8

Кількість жертв лісових пожеж на південному узбережжі Туреччини зросла до восьми у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Ще дві людини загинули в неділю через пожежі в місті Манавгат на півдні країни, заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа, додавши, що ще 10 осіб проходять лікування в лікарні в цьому районі.

За останні дні пожежі вже забрали життя п’яти людей у ​​Манавгаті та однієї людини в Мармарисі. За даними Міністерства лісового господарства, докладаються зусилля для гасіння шести пожеж, які все ще палають у Туреччині.

З середи тисячі людей були евакуйовані зі своїх будинків та готелів. Місцеві жителі були направлені на допомогу пожежникам, також допомогу надали Україна, Росія, Іран та Азербайджан.

До гасіння пожеж було залучено щонайменше 13 літаків, 45 гелікоптерів, безпілотників та 828 пожежних машин.

Напередодні турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, в тому числі у курортному Бодрумі.

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