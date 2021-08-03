Лесные пожары вспыхнули в Хорватии
В Хорватии вторые сутки продолжается сильный пожар в горах недалеко от города Трогир в Далмации.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jutarnji List.
Пожарные до сих пор ведут борьбу с огнем, который до прошлой ночи охватывал площадь 550 гектаров.
Огонь приблизился к государственной автодороге и жилым домам, но они не были под угрозой, поэтому не было необходимости эвакуировать население.
Движение на государственной дороге близ Трогира, закрытое с прошлой ночи по просьбе пожарных, частично восстановили во вторник утром.
К борьбе с огнем привлечены 124 пожарных и 25 военных с 34 машинами, а также два самолета.
Напомним, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни 8 человек. Общее количество очагов пожара достигало 112.
Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.
О последствиях пожаров в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".