Лесные пожары вспыхнули в Хорватии

В Хорватии вторые сутки продолжается сильный пожар в горах недалеко от города Трогир в Далмации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jutarnji List.

Пожарные до сих пор ведут борьбу с огнем, который до прошлой ночи охватывал площадь 550 гектаров.

Огонь приблизился к государственной автодороге и жилым домам, но они не были под угрозой, поэтому не было необходимости эвакуировать население.

Движение на государственной дороге близ Трогира, закрытое с прошлой ночи по просьбе пожарных, частично восстановили во вторник утром.

К борьбе с огнем привлечены 124 пожарных и 25 военных с 34 машинами, а также два самолета.

Напомним, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни 8 человек. Общее количество очагов пожара достигало 112.

Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.

О последствиях пожаров в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".