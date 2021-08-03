У Німеччині число людей у віці понад 100 років – найвище за десятиліття
Вівторок, 3 серпня 2021, 13:24
За даними Федерального статистичного управління Німеччини, в 2020 році 20 465 осіб були у віці 100 років і старші.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit.
Це на 3523 людини більше, ніж було зареєстровано в 2019 році.
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"Ніколи за останні десять років так багато людей не належало до вікової групи 100+", - пояснили у статистичному відомстві.
Із 20 465 найстаріших людей понад 80% становили жінки.
Частка людей цієї вікової категорії минулого року також збільшилася на 0,025% в загальній чисельності населення в порівнянні з 2011 роком, коли показник становив (0,018%).
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