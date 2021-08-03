В Германии число людей старше 100 лет - наибольшее за десятилетие

По данным Федерального статистического управления Германии, в 2020 году 20 465 человек были в возрасте 100 лет и старше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit.

Это на 3523 человека больше, чем было зарегистрировано в 2019 году.

"Никогда за последние десять лет так много людей не принадлежало к возрастной группе 100+", - пояснили в статистическом ведомстве.

Из 20 465 старейших людей более 80% составляли женщины.

Доля людей этой возрастной категории в прошлом году также увеличилась на 0,025% в общей численности населения по сравнению с 2011 годом, когда показатель составил (0,018%).