Молдова готується остаточно відкликати посла з РФ через секс-скандал

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови вже розробило проєкт постанови уряду, згідно з яким повинні остаточно відкликати посла в Росії Володимира Головатюка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прессекретар відомства Даніел Воде в коментарі Newsmaker.

"Відповідно до процедури, встановленої законом "Про дипломатичну службу", міністр закордонних справ і європейської інтеграції надсилає пропозицію про відкликання послів уряду. Потім уряд пропонує президенту відкликати главу дипломатичної місії. У цих умовах міністерство підготувало проєкт рішення уряду про відкликання посла Володимира Головатюка.", - сказав він.

За словами Воде, проєкт постанови, складений міністерством, розглянуть на найближчому засіданні кабінету міністрів.

Нагадаємо, посла Молдови в Росії Володимира Головатюка відкликали з Москви для проведення консультацій після появи інформацію про сексуальні домагання з його боку.

Трохи раніше в деяких ЗМІ та анонімних Telegram-каналах з'явилися звинувачення в сексуальних домаганнях посла до співробітниці посольства в РФ.

Інцидент нібито мав місце три тижні тому. Як стверджують джерела видання Deschide, посол Головатюк зателефонував співробітниці дипломатичного представництва і попросив її пройти до нього у резиденцію, що розташована на території посольства - нібито через те, що він мав сумніви щодо вибору одягу на певну подію. Після приходу жінки Головатюк вийшов зі свого кабінету оголеним і сексуально збудженим.

Слід зазначити, що 16 грудня 2020 року уряд затвердив кандидатуру Головатюка на посаду посла Молдови в Росії після того як попереднього посла Молдови в Росії Андрея Негуцу відкликали з посади через скандал з контрабандою анаболіків.