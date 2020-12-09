Молдова відкликала свого посла в РФ після скандалу з контрабандою стероїдів

Молдовський посол в Росії Андрій Негуца відкликаний після скандалу з контрабандою анаболіків в мікроавтобусі посольства, який був затриманий на молдавсько-українському кордоні.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду Молдови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Глава МЗС Молдови Ауреліу Чокой нагадав, що послів відкликає президент за пропозицією уряду, і запропонував відставку Негуци. Уряд підтримав пропозицію.

"Очевидно, що ця пропозиція - наслідок ганебної події, що сталася кілька днів тому. Ясно, що відповідальність за те, що трапилося, як мінімум побічно, лежить на чолі дипмісії", — заявив після пропозиції Чокоя прем’єр Іон Кіку і закликав главу МЗС "розібратися, що відбувається у відомстві".

"Ми так скоро заслужимо в Європі сумну славу контрабандистів, які використовують дипмісії. Щось у вас не працює, виправте ситуацію", - обурився Кіку.

Нагадаємо, що напередодні, 8 грудня, чинний президент Ігор Додон заявив, що Негуцу необхідно відкликати, якщо правоохоронці доведуть, що він причетний до контрабанди анаболіків в мікроавтобусі посольства Молдови в Росії.

Мікроавтобус з партією анаболіків, що належить посольству Молдови в Росії, затримали 5 грудня на КПП Паланка. За оцінкою прокурорів, вартість партії анаболіків і психотропних речовин, виявлених в мікроавтобусі, становить 8 млн леїв.