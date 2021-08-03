Молдова готовится окончательно отозвать посла из РФ из-за секс-скандала

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы уже разработало проект постановления правительства, согласно которому должны окончательно отозвать посла в России Владимира Головатюка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь ведомства Даниэл Водэ в комментарии Newsmaker.

"Согласно процедуре, установленной законом "О дипломатической службе", министр иностранных дел и европейской интеграции направляет предложение об отзыве послов правительства. Затем правительство предлагает президенту отозвать главу дипломатической миссии. В этих условиях министерство подготовило проект решения правительства об отзыве посла Владимира Головатюка", - сказал он.

По словам Водэ, проект постановления, составленный министерством, рассмотрят на ближайшем заседании кабинета министров.

Напомним, посла Молдовы в России Владимира Головатюка отозвали из Москвы для проведения консультаций после появления информации о сексуальных домогательствах с его стороны.

Чуть ранее в некоторых СМИ и анонимных Telegram-каналах появились обвинения в сексуальных домогательствах посла к сотруднице посольства в РФ.

Инцидент якобы имел место три недели назад. Как утверждают источники издания Deschide, посол Головатюк позвонил сотрудницы дипломатического представительства и попросил ее пройти к нему в резиденцию, которая расположена на территории посольства - якобы из-за того, что он сомневался в выборе одежды на определенное событие. После прихода женщины Головатюк вышел из своего кабинета обнаженным и сексуально возбужденным.

Следует отметить, что 16 декабря 2020 года правительство утвердило кандидатуру Головатюка на должность посла Молдовы в России после того как предыдущего посла Молдовы в России Андрея Негуцу отозвали с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.