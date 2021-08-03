Німецькі "Зелені" обіцяють створити в наступному уряді міністерство з правом "кліматичного вето"

Німецькі "Зелені" у вівторок представили великий кліматичний пакет, в рамках якого обіцяють створити в наступному уряді міністерство із захисту клімату, щоб гарантувати, що Німеччина виконує Паризьку кліматичну угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Нове міністерство повинне гарантувати, що жоден ухвалюваний в Німеччині законодавчий проєкт не підриває мету Берліна відповідно до Паризької угоди 2015 року.

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Міністерство очолить урядову робочу групу з питань клімату, яка збиратиметься щотижня протягом перших 100 днів роботи наступного уряду, аби прискорити координацію боротьби зі зміною клімату.

Згідно з ідеями "Зелених", міністерство має стати одним із найпотужніших в майбутньому уряді.

"Це міністерство матиме право вето щодо інших міністерств у разі ухвалення законів, які не відповідають Паризькій угоді",- йдеться у представленому документі "Зелених".

Це може вплинути на проєкти будівництва доріг, а також на військові проєкти або програми фінансування промисловості.

Партія обіцяє схвалити "найбільший пакет захисту клімату, який коли-небудь був в уряду".

В рамках програми з 10 пунктів "Зелені" обіцяють збільшити інвестиції на захист клімату на 15 мільярдів євро і відмовитись від 10 мільярдів євро на, за їхніми словами, "екологічно шкідливі субсидії".

Вони також хочуть пришвидшити поетапну відмову від вугільної енергетики до 2030 року замість 2038 року і прискорити впровадження поновлюваних джерел енергії.

Кандидатку "Зелених" у канцлери Німеччини Анналену Бербок вважають головною суперницею Арміна Лашета - нового очільника "християнських демократів" - на майбутніх виборах 26 вересня.

"Зелені" прагнуть перезапустити свою передвиборчу кампанію після того, як втратили частину підтримки виборців після низки помилок.

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