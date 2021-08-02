Кандидат у канцлери від блоку Меркель зіткнувся з гнівом потерпілих під повеней німців

Кандидат у канцлери Німеччини від блоку Ангели Меркель Армін Лашет під час відвідин постраждалого від повеней в середині липня регіону неподалік від Кельна зіткнувся з жорсткою критикою місцевого населення.

Про це пише німецьке агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Політик, який очолює постраждалу від стихії федеральну землю Північний Рейн-Вестфалія, у понеділок відвідував громаду Свістталь.

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Спілкуючись з главою регіону, один з чоловіків поскаржився, що допомога від влади не надходила більше ніж два тижні після того, як пройшли проливні дощі. За його словами, замість цього йому допомагали молоді волонтери.

Інший чоловік згадав про майбутні вибори 26 вересня, сказавши, що на них будуть "великі лузери". "Ви побачите, коли вибори відбудуться", - сказав він, показавши у напрямку Лашета.

Розлючена жінка запитала Лашета, чи проводив він коли-небудь тиждень, "копаючись в багнюці".

Патрік Ришель, завідувач дитсадком, сказав, що вся інфраструктура в його селі зникла.

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Лашет пообіцяв діяти швидше в майбутньому. Він сказав, що попереду стоїть велике завдання. "Ми працюємо дуже швидко, тому найближчим часом будуть прийняті рішення на федеральному рівні", - сказав він.

Лашет скликав на 9 серпня позачергове засідання земельного парламенту, щоб обговорити катастрофу.

Число загиблих у Північному Рейні-Вестфалії сягнуло 47. Також було завдано значних матеріальних збитків.

Як повідомлялося, блок Меркель втрачає підтримку виборців у Німеччині, але поки зберігає лідерство.

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