Немецкие "Зеленые" обещают создать в следующем правительстве министерство с правом "климатического вето"

Немецкие "Зеленые" во вторник представили большой климатический пакет, в рамках которого обещают создать в следующем правительстве министерство по защите климата, чтобы гарантировать, что Германия выполняет Парижское климатическое соглашение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Новое министерство должно гарантировать, что ни один принимаемый в Германии законодательный проект не подрывает цель Берлина в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.

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Министерство возглавит правительственную рабочую группу по вопросам климата, которая будет собираться еженедельно в течение первых 100 дней работы следующего правительства, чтобы ускорить координацию борьбы с изменением климата.

Согласно идеям "Зеленых", министерство должно стать одним из самых мощных в будущем правительстве.

"Это министерство будет иметь право вето в отношении других министерств в случае принятия законов, которые не соответствуют Парижскому соглашению", - говорится в представленном документе "Зеленых".

Это может повлиять на проекты строительства дорог, а также на военные проекты или программы финансирования промышленности.

Партия обещает принять "самый крупный пакет защиты климата, который когда-либо был у правительства".

В рамках программы из 10 пунктов "Зеленые" обещают увеличить инвестиции в защиту климата на 15 млрд евро и отказаться от 10 млрд евро на, по их словам, "экологически вредных субсидий".

Они также хотят ускорить поэтапный отказ от угольной энергетики к 2030 году вместо 2038 года и ускорить внедрение возобновляемых источников энергии.

Кандидатку "Зеленых" в канцлеры Германии Анналену Бербок считают главной соперницей Армина Лашета - нового главы "христианских демократов" - на будущих выборах 26 сентября.

"Зеленые" хотят перезапустить свою предвыборную кампанию после того, как потеряли часть поддержки избирателей после ряда ошибок.

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