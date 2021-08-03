У Литві через кризу з мігрантами скликають позачергову сесію парламенту

Наступного тижня через поглиблення міграційної кризи скликають позачергову сесію парламенту, можливе оголошення надзвичайного стану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Нарешті прийняте серйозне рішення в боротьбі з наслідками гібридної війни. Реально відновлять статус кордону Литви, людей, які навмисно незаконно перетинають кордон, будуть розцінювати як злочинців" - заявив депутат-консерватор Аудронюс Ажубаліс.

"Я сподіваюся, що 10 серпня на позачерговій сесії будуть прийняті реальні рішення, тобто оголосять надзвичайний стан", - зауважив він.

Голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки і оборони Лаурінас Кащюнас сказав, що він також виступав з ідеєю оголошення режиму НС на кордоні.

"У такому випадку ти можеш ясно встановити межі - що можна, а чого не можна робити, крім того, розширити повноваження армії. Але оскільки з учорашнього дня ми вже включили механізм, зараз я пропоную почекати, подивитися, як це працює. Може, до 10 серпня картина буде ясна ", - зауважив він.

Нагадаємо, зараз литовські прикордонники розвертають мігрантів назад в Білорусь.

Кащюнас сказав, що можна обговорити розширення повноважень армії в умовах надзвичайної ситуації.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав, що парламент буде вирішувати питання повноважень працюючих на кордоні військових.

"Найближчим часом будуть змінені закони так, що наші військові зможуть бути глибше залучені в процес охорони кордону, будуть не пропускати мігрантів", - сказав міністр.

Зараз на кордоні працюють сотні військових.

Про режим НС він зауважив, що якщо він буде введений, то йому повинні підкорятися і громадяни Литви, тому потрібно шукати інші інструменти, може бути, змінювати закони.

Опозиційні фракції поки не визначилися в питанні введення режиму НС і не знають, чи підтримають цю пропозицію.