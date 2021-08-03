В Литве из-за кризиса с мигрантами созывают внеочередную сессию парламента

На следующей неделе из-за углубления миграционного кризиса созывают внеочередную сессию парламента, возможно введение чрезвычайного положения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Наконец принято серьезное решение в борьбе с последствиями гибридной войны. Реально восстановят статус границы Литвы, людей, которые намеренно незаконно пересекают границу, будут расценивать как преступников", - заявил депутат-консерватор Аудронюс Ажубалис.

"Я надеюсь, что 10 августа на внеочередной сессии будут приняты реальные решения, то есть объявят чрезвычайное положение", - отметил он.

Председатель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас сказал, что он также выступал с идеей объявления режима ЧС на границе.

"В таком случае ты можешь ясно установить границы - что можно, а чего нельзя делать, кроме того, расширить полномочия армии. Но поскольку со вчерашнего дня мы уже включили механизм, сейчас я предлагаю подождать, посмотреть, как это работает. Может, к 10 августа картина будет ясна ", - отметил он.

Напомним, сейчас литовские пограничники разворачивают мигрантов обратно в Беларусь.

Кащюнас сказал, что можно обсудить расширение полномочий армии в условиях чрезвычайной ситуации.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что парламент будет решать вопрос полномочий работающих на границе военных.

"В ближайшее время будут изменены законы так, что наши военные смогут глубже вовлечены в процесс охраны границы, будут не пропускать мигрантов", - сказал министр.

Сейчас на границе работают сотни военных.

О режиме ЧП он заметил, что если он будет введен, то ему должны подчиняться и граждане Литвы, поэтому нужно искать другие инструменты, может быть, менять законы.

Оппозиционные фракции пока не определились в вопросе введения режима ЧП и не знают, поддержат ли это предложение.