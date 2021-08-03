Литва почала завертати назад мігрантів з Білорусі, що перетинають кордон у лісах

Після наказу МВС, що дозволив відправляти мігрантів на офіційні пункти пропуску, литовські прикордонники протягом ночі завернули назад десятки людей, що намагалися зайти в країну з території Білорусі.

Про це у коментарі LRT повідомив заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс, пише "Європейська правда".

Такі випадки сталися у Швянченіському, Шальчинінкайському та Ігналінському районах.

У понеділок міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте підписала наказ, який дозволяє прикордонникам завертати нелегальних мігрантів і спрямовувати до офіційних пунктів пропуску або дипломатичних місій.

"Особи, які зумисно намагаються перетнути лінію кордону у заборонених місцях, мають розглядатися як особи, що скоюють злочинну дію - нелегальний перетин державного кордону", - заявила вона.

Міністерка зазначила, що цей наказ відповідає міжнародному праву, за умови, що є тимчасовим і що мігранти можуть в альтернативний спосіб звернутися за отриманням притулку.

Заступник міністра зазначив, що спершу людей попереджають про те, що вони, схоже, заблукали та заходять на територію іншої країни, але у разі подальших спроб перетнути кордон прикордонники можуть застосувати силу.

За його Арнольдаса Абрамавічюса, поки жоден з нелегалів не отримав притулку у Литві, але й розгляд більшої частини заявок ще триває.

Абрамавічюс розповів також, що серед прибулих мігрантів, особливо іракців, зростає кількість охочих повертатись додому, через те, що процедури виявились довшими, ніж вони очікували. Втім, він не зміг уточнити, коли можуть початися перші повернення у країни походження. "Технічно це непросто зробити - можливе хіба що добровільне повернення. Ірак не погоджується на реадмісію або примусове повернення, угоди між ЄС та Іраком працюють не дуже добре", - зазначив заступник міністра.

Кількість мігрантів, що прибули до Литви через Білорусь з початку року, майже досягла 4 тисяч осіб. Останні вихідні позначилися рекордною кількістю нелегальних перетинів кордону.

У п'ятницю до Литви прибули додаткові 60 працівників Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex, які будуть допомагати в боротьбі з міграційною кризою.

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