Прем’єрка Фінляндії повернула частину коштів за свої сніданки після скандалу

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін повернула частину грошей, витрачених на сніданки для її сім'ї в резиденції Кесяранта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Згідно з даними медіагрупи Uutissuomalainen, Марін повернула до державної скарбниці 10 тисяч євро, тобто витрати за минулий рік.

До кінця місяця Марін повинна повернути ще 4000 євро, витрачені на сніданки в цьому році.

Глава уряду повертає кошти за власною ініціативою.

Скандал навколо сніданків прем'єр-міністра розгорівся в травні цього року після того, як газета Iltalehti розповіла про те, що сім'я Марін витрачає з держбюджету приблизно 300 євро в місяць на ранковий прийом їжі в резиденції прем'єра Кесяранта.

Згодом Марін повідомила, що всі пов'язані з житлом прем'єр-міністра пільги і їх доцільність будуть переглянуті.

Згідно з даними Канцелярії Держради, сума пільг на харчування становила в середньому 845 євро на місяць.