Премьер Финляндии вернула часть средств за свои завтраки после скандала

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула часть денег, потраченных на завтраки для ее семьи в резиденции Кесяранта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Согласно данным медиагруппы Uutissuomalainen, Марин вернула в казну 10 000 евро, то есть расходы за прошлый год.

К концу месяца Марин должна вернуть еще 4000 евро, потраченные на завтраки в этом году.

Глава правительства возвращает средства по собственной инициативе.

Скандал вокруг завтраков премьер-министра разгорелся в мае этого года после того, как газета Iltalehti рассказала о том, что семья Марин тратит из госбюджета около 300 евро в месяц на утренний прием пищи в резиденции премьера Кесяранта.

Впоследствии Марин сообщила, что все связанные с жильем премьер-министра льготы и их целесообразность будут пересмотрены.

Согласно данным канцелярии Госсовета, сумма льгот на питание составляла в среднем 845 евро в месяц.