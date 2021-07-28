Німеччина готова до консультацій з Україною щодо "Північного потоку-2" – ОП

В Офісі президента України за підсумками зустрічі з уповноваженим німецького МЗС заявили, що Німеччина готова до ініційованих Україною консультацій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зустрівся з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ ФРН Маттіасом Люттенбергом. Повідомляється, що Жовква наголосив на пов’язаних з "Північним потоком-2" гострих безпекових загрозах як для України, так і для всієї Європи.

"Зі свого боку уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала наша держава", - сказано в повідомленні ОП.

21 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна

За даними видання Politico, європейські дипломати та чиновники позитивно оцінили рішення Києва вимагати консультацій з Єврокомісією та урядом Німеччини щодо угоди Берліна із США.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

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