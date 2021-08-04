В Албанії внаслідок лісових пожеж загинула людина, боротьба з вогнем триває

В Албанії внаслідок масштабних лісових пожеж у вівторок загинула людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Exit.

Повідомляється, що загиблий був чоловіком похилого віку, мешканцем села Асім Зенелі. Його дружина отримала опіки.

Мешканцям сіл Асім Зенелі, Кріне та Арші Ленго в районі міста Гірокастра довелось евакуюватися. На місце прибув також міністр оборони країни Ніко Пелеші та закликав людей не намагатися залишитись і рятувати своє майно.

Досі зусилля з боротьби з пожежами були зосереджені на півострові Карабурун.

Читайте також Передмістя Афін евакуюють через лісову пожежу

За словами міністра, осередки пожеж в районі Ллогара взяли під контроль, а частина пожежної команди звідти перемістилася до Гірокастри.

Пожежі посилюють вітри, які збільшують площу горіння та його інтенсивність.

В опозиції вже розкритикували владу за "часткові заходи" у боротьбі з пожежами, а держслужба аудиту KLSH зацікавилась тендерами на придбання протипожежної техніки, щоб з’ясувати, чи відповідає придбане обладнання тому, що задекларовано на папері.

Напередодні Албанія вже звернулась за допомогою до сусідніх країн.

Як відомо, від сорокаградусної спеки та лісових пожеж потерпають також сусідні Греція, Туреччина, Італія.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу.