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Передмістя Афін евакуюють через лісову пожежу

Вівторок, 3 серпня 2021, 18:26

Десятки будинків були евакуйовані на півночі Афін у вівторок удень через лісову пожежу, яка почалася раніше в лісових масивах поблизу передмістя Варимбомбі і вирвалася з-під контролю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Спочатку вогонь спалахнув біля колишньої королівської літньої резиденції в Татої опівдні у вівторок, але тепер він поширився на передмістя Варимбомбі, поблизу кількох центрів верхової їзди, та на територію недалеко від житлового поселення Адамс, що спричинило його евакуацію та закриття ділянки національної магістралі поблизу.

"Ситуація зовсім не хороша. Пожежа прямує до Варимбомбі і дуже близько до будинків ", - сказав Спірос Вреттос, мер Ахарнона, до якого належить Варимбомбі.

Влада також евакуювала табір поблизу головної площі Варимбомбі, зеленого передмістя та популярного місця відпочинку для жителів міста з літніми будинками в цьому районі. Приблизно 80 дітей з табору доставили автобусом до найближчої станції метро, де їх забрали батьки.

Управління цивільного захисту Греції також розсилає сповіщення на мобільні телефони людей в районі пожежі, закликаючи їх залишити територію, а мешканцям околиць грецької столиці, таких як Ерітрея, рекомендується закривати вікна та димоходи, щоб уникнути потрапляння диму та попелу до їхніх будинків.

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Греція стихійні лиха
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