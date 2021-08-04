В Албании в результате лесных пожаров погиб человек, борьба с огнем продолжается

В Албании в результате масштабных лесных пожаров во вторник погиб человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Exit.

Сообщается, что погибший был человеком преклонного возраста, жителем села Асим Зенели. Его жена получила ожоги.

Жителям сел Асим Зенели, Крин и Арши Лэнг в районе города Гирокастра пришлось эвакуироваться. На место прибыл также министр обороны страны Нико Пелеши и призвал людей не пытаться остаться и спасать свое имущество.

До сих пор усилия по борьбе с пожарами были сосредоточены на полуострове Карабурун.

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По словам министра, очаги пожаров в районе Ллогара взяли под контроль, а часть пожарной команды оттуда переместилась в Гирокастра.

Пожары усиливают ветры, которые увеличивают площадь горения и его интенсивность.

В оппозиции уже раскритиковали власть за "частичные меры" в борьбе с пожарами, а госслужба аудита KLSH заинтересовалась тендерами на приобретение противопожарной техники, чтобы выяснить, соответствует ли приобретенное оборудование том, что задекларировано на бумаге.

Накануне Албания уже обратилась за помощью к соседним странам.

Как известно, от сорокаградусной жары и лесных пожаров страдают также соседние Греция, Турция, Италия.

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