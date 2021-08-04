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НАТО закликало Іран поважати правила судноплавства після нападу на танкер

Середа, 4 серпня 2021, 10:53

НАТО закликав Іран дотримуватися правил міжнародного судноплавства і засудив напад на ізраїльський танкер, який призвів до загибелі двох членів екіпажу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Сполучені Штати, Великобританія та Ізраїль заявляють, що Іран минулого тижня атакував судно MV Mercer Street біля узбережжя Оману, в результаті чого загинули британський охоронець і член екіпажу з Румунії. Іран заперечує свою причетність.

Британія і Румунія є союзниками по НАТО, разом із США, і пообіцяли очолити "колективну відповідь" на інцидент.

"Свобода судноплавства життєво важлива для всіх союзників по НАТО і повинна дотримуватися відповідно до міжнародного права. Британія, США і Румунія прийшли до висновку, що Іран, швидше за все, несе відповідальність за цей інцидент", - заявив офіційний представник НАТО Ділан Вайт.

"Союзники як і раніше стурбовані дестабілізуючими діями Ірану в регіоні і закликають Тегеран дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", - додав він.

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Альянс Іран
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