НАТО призвал Иран уважать правила судоходства после нападения на танкер

НАТО призвал Иран соблюдать правила международного судоходства и осудил нападение на израильский танкер, который привел к гибели двух членов экипажа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Соединенные Штаты, Великобритания и Израиль заявляют, что Иран на прошлой неделе атаковал судно MV Mercer Street у побережья Омана, в результате чего погибли британский охранник и член экипажа из Румынии. Иран отрицает свою причастность.

Великобритания и Румыния являются союзниками по НАТО, вместе с США, и пообещали возглавить "коллективный ответ" на инцидент.

"Свобода судоходства жизненно важна для всех союзников по НАТО и должна соблюдаться в соответствии с международным правом. Великобритания, США и Румыния пришли к выводу, что Иран, скорее всего, несет ответственность за этот инцидент", - заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт.

"Союзники по-прежнему обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана в регионе и призывают Тегеран соблюдать свои международные обязательства", - добавил он.