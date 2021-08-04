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НАТО призвал Иран уважать правила судоходства после нападения на танкер

Среда, 4 августа 2021, 10:53

НАТО призвал Иран соблюдать правила международного судоходства и осудил нападение на израильский танкер, который привел к гибели двух членов экипажа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Соединенные Штаты, Великобритания и Израиль заявляют, что Иран на прошлой неделе атаковал судно MV Mercer Street у побережья Омана, в результате чего погибли британский охранник и член экипажа из Румынии. Иран отрицает свою причастность.

Великобритания и Румыния являются союзниками по НАТО, вместе с США, и пообещали возглавить "коллективный ответ" на инцидент.

"Свобода судоходства жизненно важна для всех союзников по НАТО и должна соблюдаться в соответствии с международным правом. Великобритания, США и Румыния пришли к выводу, что Иран, скорее всего, несет ответственность за этот инцидент", - заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт.

"Союзники по-прежнему обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана в регионе и призывают Тегеран соблюдать свои международные обязательства", - добавил он.

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