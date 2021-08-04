Внаслідок стрілянини біля Пентагону загинув офіцер поліції

В результаті стрілянини біля будівлі Пентагону у вівторок помер поліцейський.

Про це повідомив речник міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Офіцер був співробітником Агентства з охорони сил Пентагону, як повідомили у відомстві ввечері у вівторок.

Читайте також Пентагон розблокували після стрілянини біля будівлі, нападника застрелили

Стрілянина виникла біля автобусної платформи за межами будівлі Пентагону. У зв’язку з інцидентом будівлю міністерства оборони США закривали на вхід і вихід.

Пентагон розблокували приблизно через півтори години після того, як поліція оточила місце події.

Пентагон не підтверджував смерть офіцера поліції протягом багатьох годин після стрілянини, незважаючи на численні повідомлення в ЗМІ про це та підтвердження з боку декількох законодавців.

Politico повідомило раніше у вівторок, що підозрюваний був застрелений співробітником поліції Пентагону, і що зловмисник не проник в будівлю. Причини нападу залишаються невідомими.