В результате стрельбы возле Пентагона погиб офицер полиции

В результате стрельбы у здания Пентагона во вторник скончался полицейский.

Об этом сообщил представитель министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Офицер был сотрудником Агентства по охране сил Пентагона, как сообщили в ведомстве во вторник вечером.

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Стрельба возникла у автобусной платформы за пределами здания Пентагона. В связи с инцидентом здание министерства обороны США закрывали на вход и выход.

Пентагон разблокировали примерно через полтора часа после того, как полиция оцепила место происшествия.

Пентагон не подтверждал смерть офицера полиции в течение многих часов после стрельбы, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ об этом и подтверждения со стороны нескольких законодателей.

Politico сообщило ранее во вторник, что подозреваемый был застрелен сотрудником полиции Пентагона, и злоумышленник не проник в здание. Причины нападения остаются неизвестными.