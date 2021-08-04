У Грузії чекають до +40°C і попереджають про пожежну небезпеку

У Грузії цими вихідними очікують екстремальні температури до +40°C, пік спеки припаде на вихідні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа" з посиланням на Національне агентство захисту довкілля.

За прогнозами, температура повітря на заході країни 6-7 серпня може перевищити +40°C, а 7-9 серпня на сході Грузії - +39°C.

Крім того, у районах на чорноморському узбережжі, у Верхній Імеретії, Колхетській низовині та на ділянці Горі-Сурамі очікуються сильні вітри зі східного напрямку.

Агентство з управління надзвичайними ситуаціями попередило, що різке підвищення температури і сильні вітри підвищують ризик лісових і польових пожеж.

Як відомо, від екстремальної спеки і лісових пожеж потерпають низка середземноморських країн Європи. У Греції у вівторок стовпчик термометра перевищив +47°C.

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