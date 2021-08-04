В Грузии ожидают до +40°C и предупреждают о пожарной опасности

В Грузии в ближайшие дни ожидают экстремальные температуры до +40°C, пик жары придется на выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на Национальное агентство защиты окружающей среды.

По прогнозам, температура воздуха на западе страны 6-7 августа может превысить +40°C, а 7-9 августа на востоке Грузии - +39°C.

Кроме того, в районах на черноморском побережье, в Верхней Имеретии, Колхетской низменности и на участке Гори-Сурами ожидаются сильные ветра с восточного направления.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями предупредило, что резкое повышение температуры воздуха и сильные ветры повышают риск лесных и полевых пожаров.

Как известно, от экстремальной жары и лесных пожаров страдают ряд средиземноморских стран. В Греции во вторник столбик термометра превысил +47 градусов по Цельсию.

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