Прем’єрка Литви поклала на владу Білорусі відповідальність за смерть мігранта

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що за те, що відбувається в Білорусі, відповідає влада даної країни.

Так вона прокоментувала повідомлення мінського режиму про смерть іракця в прикордонному районі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Глава уряду Литви також заявила, що у неї немає інформації про "будь-які ексцеси" на литовсько-білоруському кордоні.

"Мені нічого не відомо про будь-які ексцеси, які відбулися на кордоні Литви або на кордоні Литви і Білорусі. За те, що відбувається в Білорусі, відповідає влада Білорусі", - заявила прем'єрка.

Вона додала, що раніше мінський режим поширював різні брехливі історії, щоб скомпрометувати посадових осіб Литви.

"Ми прекрасно знаємо історії, які вже не раз використовувалися в пропагандистських війнах, ми знаємо історію про розп'ятого хлопчика в Україні і всі інші брехливі новини, які в таких ситуаціях використовувалися. Думаю, що це те, чого можна було очікувати, так як таку брехню ми чули і раніше - про вагітних жінок, яких хтось бив телескопічними палицями, і про всі інші схожі звинувачення на адресу наших прикордонників ", - зазначила прем'єрка.

"Я хочу підкреслити, що посадові особи Литви, виконуючи свої обов'язки, дотримуються своїх і державних зобов'язань, а за те, хто і де був знайдений на території Білорусі, влада Білорусі відповідає сама", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про смерть мігранта на білорусько-литовському кордоні. Його нібито знайшли білоруські прикордонники у важкому стані і врятувати вже не змогли.

Першим про смерть мігранта повідомив пов'язаний з Александром Лукашенком телеграм-канал "Пул першого". За його інформацією, це був виходець з Іраку, який повертався з Литви і його побили невідомі.