У Лукашенка заявили про вбивство мігранта на кордоні з Литвою

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про смерть мігранта на білорусько-литовському кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію опублікувало державне агентства БелТА.

Інцидент нібито стався на білорусько-литовському кордоні в районі населеного пункту Беняконі. Молодого чоловіка знайшли білоруські прикордонники у важкому стані.

Повідомляється, що прикордонники намагалися надати йому першу допомогу, але він помер на місці.

Першим про смерть мігранта повідомив пов'язаний з Александром Лукашенком телеграм-канал "Пул першого". За його інформацією, це був виходець з Іраку, який повертався з Литви і його побили невідомі.

На початку тижня Білорусь різко збільшила кількість рейсів з Іраку на тлі підозр у тому, що режим Лукашенка спеціально привозить мігрантів і відправляє їх до Литви.

Раніше повідомлялося, що з 3 серпня литовські прикордонники протягом почали завертати назад людей, що намагалися потрапити до країни з території Білорусі.

Кількість мігрантів, що прибули до Литви через Білорусь з початку року, майже досягла 4 тисяч осіб. Останні вихідні позначилися рекордною кількістю нелегальних перетинів кордону.

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