Премьер Литвы положила на власти Беларуси ответственность за смерть мигранта

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что за то, что происходит в Беларуси, отвечает власть данной страны.

Так она прокомментировала сообщение минского режима о смерти иракца в приграничном районе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Глава правительства Литвы также заявила, что у нее нет информации о "любых эксцессах" на литовско-белорусской границе.

"Мне ничего не известно о каких-либо эксцессах, которые произошли на границе Литвы или на границе Литвы и Беларуси. За то, что происходит в Беларуси, отвечает власть Беларуси", - заявила премьер.

Она добавила, что ранее минский режим распространял различные лживые истории, чтобы скомпрометировать должностных лиц Литвы.

"Мы прекрасно знаем истории, которые уже не раз использовались в пропагандистских войнах, мы знаем историю о распятом мальчика в Украине и все другие лживые новости, которые в таких ситуациях использовались. Думаю, что это то, чего можно было ожидать, так как такую ​​ложь мы слышали и раньше - о беременных женщин, которых кто-то бил телескопическими палками, и всех другие подобные обвинения в адрес наших пограничников ", - отметила премьер.

"Я хочу подчеркнуть, что должностные лица Литвы, выполняя свои обязанности, придерживаются своих и государственных обязательств, а за то, кто и где был найден на территории Беларуси, власти Беларуси отвечают сами", - добавила она.

Напомним, ранее Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти мигранта на белорусско-литовской границе. Его якобы нашли белорусские пограничники в тяжелом состоянии и спасти уже не смогли.

Первым о смерти мигранта сообщил связанный с Александром Лукашенко телеграмм канал "Пул первого". По его информации, это был выходец из Ирака, который возвращался из Литвы и его избили неизвестные.