У Туреччині врятували від лісової пожежі електростанцію

Турецьким рятувальникам вдалося врятувати від лісових пожеж вугільну електростанцію Кемеркей в провінції Мугла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Турецькі вертольоти і два пожежних літаки з Іспанії скидали морську воду на навколишні пагорби і обгорілі або палаючі житлові будинки навколо станції

Робочі копали траншеї навколо станції, щоб не допустити поширення вогню.

Міністерство оборони заявило, що воно евакуювало місцевих мешканців морем. Станом на ранок четверга більша частина полум'я згасла.

Нагадаємо, у середу пожежа в житловому районі на півдні Туреччини змусила людей евакуюватися, через сильний вітер полум'я продовжує поширюватися.

Лісові пожежі на півдні Туреччини вирують з середини минулого тижня і вже забрали життя восьми людей. Загальна кількість осередків пожежі сягала 112.

Напередодні турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, в тому числі у курортному Бодрумі.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".