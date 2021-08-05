В Турции спасли от лесного пожара электростанцию

Турецким спасателям удалось спасти от лесных пожаров угольную электростанцию ​​Кемеркей в провинции Мугла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Турецкие вертолеты и два пожарных самолета из Испании сбрасывали морскую воду на окружающие холмы и обгоревшие или горящие жилые дома вокруг станции

Рабочие копали траншеи вокруг станции, чтобы не допустить распространения огня.

Министерство обороны заявило, что эвакуирует местных жителей по морю. По состоянию на утро четверга большая часть пламени погасла.

Напомним, в среду пожар в жилом районе на юге Турции вынудил людей эвакуироваться. Из-за сильного ветра пламя продолжает распространяться.

Лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни восьми человек. Общее количество очагов пожара достигало 112.

Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.

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