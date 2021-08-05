Ломбардія потерпає від сильних злив, через загрозу підтоплення евакуювали понад 100 осіб

В італійській Ломбардії внаслідок сильних злив загрозливо підвищився рівень води у річках, з одного району евакуювали понад 100 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Особливо потерпає від негоди провінція Лекко у передгір’ї Альп. З району Дервіо, на східній стороні озера Комо, евакуювали 120 осіб через ризик, що прилеглий струмок вийде з берегів, якщо у дамбі вище за течією вода піде через край.

В районах у південній частині довкола озера Комо рятувальникам довелось допомагати деяким людям, що виявились заблокованими у своїх авто.

У південному Тіролі пожежники моніторять рівень води у річках, що продовжує підвищуватися після нічних злив. На трасі на північ від Больцано зсув ґрунту вже заблокував рух транспорту.

В муніципалітеті Кьюза служби цивільного захисту попросили мешканців прибрати авто з підземних гаражів. У Больцано висока вода застала зненацька безхатченка, який ночував на березі, але рятувальники вчасно допомогли йому.

Почали виходити з берегів також дві річки на північ від Мілана, на цей час обійшлося без матеріальних збитків. Річка Лура піднялася в індустріальній зоні, де фактично немає житлових будинків, постраждали лише підвали деяких будівель.

Нагадаємо, низка містечок довкола озеро Комо минулого тижня постраждали від серйозної повені. Тоді шкоди було завдано десяткам будинків та автомобілів, низка доріг тимчасово були непридатні для проїзду.

