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Ломбардия страдает от ливней, из-за угрозы подтопления эвакуировали более 100 человек

Четверг, 5 августа 2021, 09:52

В итальянской Ломбардии в результате сильных дождей угрожающе повысился уровень воды в реках, из одного района эвакуировали более 100 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Особенно страдает от непогоды провинция Лекко в предгорье Альп. Из района Дервио, на восточной стороне озера Комо, эвакуировали 120 человек из-за риска, что прилегающий ручей выйдет из берегов, если в дамбе выше по течению вода пойдет через край.

В южном Тироле пожарные мониторят уровень воды в реках, который продолжает повышаться после ночных ливней. На трассе к северу от Больцано оползень уже заблокировал движение транспорта.

В муниципалитете Кьюза службы гражданской защиты попросили жителей убрать авто из подземных гаражей. В Больцано высокая вода застала врасплох бездомного, который ночевал на берегу, но спасатели вовремя помогли ему.

Начали выходить из берегов также две реки к северу от Милана, на данный момент обошлось без материального ущерба. Река Лура поднялась в индустриальной зоне, где практически нет жилых домов, пострадали только подвалы некоторых зданий.

Напомним, ряд городов вокруг озеро Комо на прошлой неделе испытали серьезное наводнение. Тогда пострадали десятки домов и автомобилей, ряд дорог временно были непригодны для проезда.

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