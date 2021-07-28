Район на півночі Італії постраждав від повені

Комуна Комо у Ломбардії, в передгір’ї Альп, постраждала від повені, спричиненої сильними зливами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Після великої кількості опадів гірські струмки перетворились на бурхливі потоки. Багато будинків місцевих мешканців виявились підтопленими, постраждали десятки автомобілів.

Найбільше постраждав муніципалітет Брієнно. Там внаслідок зсуву стався витік газу, 50 людей через підтоплення виявились заблокованими у своїх будинках і потребували допомоги рятувальників.

Після того, як вода відступила, дороги залишаються майже непроїзними через намитий мул і поламані дерева, принесені потоком.

Про травмованих і постраждалих повідомлень не надходило, але матеріальні збитки від стихії називають величезними.

На вечір 27 липня майже непроїзною була дорога Via Regina між Черноббіо та Мольтразіо, ділянка між Брієнно та Колоньйо, дорога біля Ларіо та ділянка шляху 71 біля Лагліо, де стався зсув. Закрита також провінційна дорога Ардженьйо-Скіньяно, проблемний проїзд також на ділянці між Нессо та Леццено.

Наслідки негоди допомагають долати сотні пожежників, співробітників служби цивільного захисту та волонтерів.

Рятувальна служба закликала людей до максимальної обережності. На наступну добу також прогнозують сильні дощі та грози.

Як повідомлялося раніше, вдень у понеділок сильний град на півночі Італії пошкодив сотні автомобілів. Тим часом південь країни бореться з лісовими пожежами.