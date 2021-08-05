В Туреччині відкрили справу за заклики в соцмережах до інших країн допомогти боротися з пожежами
Головна прокуратура Анкари почала розслідування у зв’язку з кампанією в соцмережах, в якій люди з хештегом "Допоможіть Туреччині" просили світ про допомогу у боротьбі з масштабними лісовими пожежами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.
5 серпня в прокуратурі заявили, що вбачають у таких постах спробу показати країну нездатною самостійно впоратися з проблемами і "спробу посіяти паніку і страх серед громадськості".
"Було встановлено, що деякі особи намагаються спровокувати тривогу й паніку та принизити державу й уряд Туреччини, використовуючи справжні акаунти або ботів", - заявила прокуратура.
У заяві додають, що деякі акаунти поширювали інформацію, що не відповідала дійсності і намагалися створити відчуття хаосу, та що ці самі акаунти раніше використовували "терористичні організації", діючи такими самими методами.
Прокуратура висуває звинувачення в "образі посадових осіб", "образі президента", "образі уряду й держави", "нагнітання тривоги, страху й паніки у суспільстві" та "підбурювання до ворожнечі".
Повідомляється, що слідчі будуть встановлювати особи людей, які координували дії ботів.
Нагадаємо, Туреччина вже восьмий день бореться з масштабними пожежами на середземноморському узбережжі. В ніч на 5 серпня вдалося врятувати від вогню вугільну електростанцію в провінції Мугла.
Від пожеж та екстремальної спеки потерпають також сусіди Туреччини на Балканському півострові - Греція, Албанія, Північна Македонія.