В Туреччині відкрили справу за заклики в соцмережах до інших країн допомогти боротися з пожежами

Головна прокуратура Анкари почала розслідування у зв’язку з кампанією в соцмережах, в якій люди з хештегом "Допоможіть Туреччині" просили світ про допомогу у боротьбі з масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

5 серпня в прокуратурі заявили, що вбачають у таких постах спробу показати країну нездатною самостійно впоратися з проблемами і "спробу посіяти паніку і страх серед громадськості".

"Було встановлено, що деякі особи намагаються спровокувати тривогу й паніку та принизити державу й уряд Туреччини, використовуючи справжні акаунти або ботів", - заявила прокуратура.

У заяві додають, що деякі акаунти поширювали інформацію, що не відповідала дійсності і намагалися створити відчуття хаосу, та що ці самі акаунти раніше використовували "терористичні організації", діючи такими самими методами.

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Прокуратура висуває звинувачення в "образі посадових осіб", "образі президента", "образі уряду й держави", "нагнітання тривоги, страху й паніки у суспільстві" та "підбурювання до ворожнечі".

Повідомляється, що слідчі будуть встановлювати особи людей, які координували дії ботів.

Нагадаємо, Туреччина вже восьмий день бореться з масштабними пожежами на середземноморському узбережжі. В ніч на 5 серпня вдалося врятувати від вогню вугільну електростанцію в провінції Мугла.

Від пожеж та екстремальної спеки потерпають також сусіди Туреччини на Балканському півострові - Греція, Албанія, Північна Македонія.