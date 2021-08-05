В Турции открыли дело за призывы в соцсетях к другим странам помочь бороться с пожарами

Главная прокуратура Анкары начала расследование в связи с кампанией в соцсетях, в которой люди с хэштегом "Помогите Турции" просили мир о помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

5 августа в прокуратуре заявили, что видят в таких постах попытку показать страну неспособной самостоятельно справиться с проблемами и "попытку посеять панику и страх среди общественности".

"Было установлено, что некоторые лица пытаются спровоцировать тревогу и панику и унизить государство и правительство Турции, используя настоящие аккаунты или ботов", - заявила прокуратура.

В заявлении добавляют, что некоторые аккаунты распространяли информацию, которая не соответствовала действительности, и пытались создать ощущение хаоса, и что эти самые аккаунты ранее использовали "террористические организации", действуя такими же методами.

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Прокуратура выдвигает обвинения в "оскорблении должностных лиц", "оскорблении президента", "образе правительства и государства", "нагнетание тревоги, страха и паники в обществе" и "подстрекательство к вражде".

Сообщается, что следователи будут устанавливать личности людей, координировавших действия ботов.

Напомним, Турция уже восьмой день борется с масштабными пожарами на средиземноморском побережье. В ночь на 5 августа был спасти от огня угольную электростанцию ​​в провинции Мугла.

От пожаров и экстремальной жары страдают также соседи Турции на Балканском полуострове - Греция, Албания, Северная Македония.