Велика Британія передасть Україні два мінні тральщики

Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth Україні, які британський флот вивів з експлуатації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті британського Королівського флоту.

Урочиста церемонія виведення з бойового складу відбулась на військово-морській базі у Шотландії 4 серпня.

"Blyth та Ramsey ще насолоджуватимуться новим життям у Чорному морі. Після завершення подальших робіт над двома суднами вони будуть передані ВМС України", - йдеться у заяві.

Тральщик HMS Ramsey прослужив Королівському флоту 21 рік, проходивши морями 175 тисяч миль, а HMS Blyth за 20 років служби пройшов 185 тисяч миль.

Кораблі підтримували операції на Близькому Сході, у Великій Британії або під час виконання завдань НАТО у північноєвропейських та середземноморських водах.

Обидва кораблі відносяться до протимінних тральщиків класу Sandown, що увійшли до складу британського флоту у період з 1989 по 2001 роки.

Нагадаємо, у червні Україна і Британія підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів.

У жовтні 2020 року у Британії в присутності президента Зеленського підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Про спільне виробництво кораблів ЄвроПравда детально писала у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

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