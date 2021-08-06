Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Молдові затвердили склад нового уряду Гаврилиці

Велика Британія передасть Україні два мінні тральщики

Пожежа на північ від Афін вийшла з-під контролю, людей евакуюють на узбережжя

Італія посилила вимоги щодо COVID-паспортів: необхідні для навчання і в транспорті






Велика Британія передасть Україні два мінні тральщики

П'ятниця, 6 серпня 2021, 11:36

Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth Україні, які британський флот вивів з експлуатації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті британського Королівського флоту.

Урочиста церемонія виведення з бойового складу відбулась на військово-морській базі у Шотландії 4 серпня. 

"Blyth та Ramsey ще насолоджуватимуться новим життям у Чорному морі. Після завершення подальших робіт над двома суднами вони будуть передані ВМС України", - йдеться у заяві.

Тральщик HMS Ramsey прослужив Королівському флоту 21 рік, проходивши морями 175 тисяч миль, а HMS Blyth за 20 років служби пройшов 185 тисяч миль.

Кораблі підтримували операції на Близькому Сході, у Великій Британії або під час виконання завдань НАТО у північноєвропейських та середземноморських водах.

Обидва кораблі відносяться до протимінних тральщиків класу Sandown, що увійшли до складу британського флоту у період з 1989 по 2001 роки.

Нагадаємо, у червні Україна і Британія підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів.

У жовтні 2020 року у Британії в присутності президента Зеленського підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Про спільне виробництво кораблів ЄвроПравда детально писала у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

Також читайте: Морський захист від РФ: чому угода про британські ракетні катери така важлива для України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua