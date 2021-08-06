Великобритания передаст Украине два минных тральщика

Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине два минных тральщика Ramsey и Blyth Украины, которые британский флот вывел из эксплуатации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте британского Королевского флота.

Торжественная церемония вывода из боевого состава состоялась на военно-морской базе в Шотландии 4 августа.

"Blyth и Ramsey еще будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения дальнейших работ над двумя судами они будут переданы ВМС Украины", - говорится в заявлении.

Тральщик HMS Ramsey прослужил Королевскому флоту 21 год, пройдя по морям 175 тысяч миль, а HMS Blyth за 20 лет службы прошел 185 тысяч миль.

Корабли поддерживали операции на Ближнем Востоке, в Великобритании или во время выполнения задач НАТО в североевропейских и средиземноморских водах.

Оба корабля относятся к противоминным тральщикам класса Sandown, вошедшим в состав британского флота в период с 1989 по 2001 годы.

Напомним, в июне Украина и Великобритания подписали меморандум, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей.

В октябре 2020 года в Великобритании в присутствии президента Зеленского подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

О совместном производстве кораблей ЕвроПравда подробно писала в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС".

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